Unpassend? So lässig erscheint Gerard Piqué vor Gericht!

Die spanische Fußballwelt wird momentan von einem Gerichtsverfahren überschattet. Während sich Álvaro Morata (31), Dani Olmo (26) und Co. Hoffnungen auf den EM-Titel machen, muss sich der ehemalige Nationalspieler Gerard Piqué (37) vor Gericht verantworten. Zu einem Verhandlungstermin in Barcelona erscheint der Fußballstar nun in Alltagsklamotten. Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, trägt er eine lockere Jeans und ein ungebügeltes Polohemd. Seine Freundin Clara Chia Marti zeigt sich im Gegensatz zu ihrem Liebsten in einem schicken Outfit. Die Beauty gibt ein weißes Hemd und eine kurze, beige Chinohose zum Besten.

Laut Informationen der Tageszeitung steht Gerard unter dem Verdacht, mit seinem Unternehmen Kosmos illegale Geschäfte gemacht zu haben. Die Verträge, die vor Gericht untersucht werden, sollen beweisen, dass seine Firma es Saudi-Arabien ermöglicht hat, den spanischen Supercup auszutragen. Angeblich sei darin eine Klausel enthalten, die "die Zahlung einer Provision von vier Millionen Euro pro Jahr an Kosmos garantiert". Damit könnte sich der 37-Jährige des Betrugs schuldig gemacht haben.

Während der unschönen Anschuldigungen steht ihm seine Freundin Clara bei. Zuvor war der Sportler mit Shakira (47) zusammen gewesen, die er angeblich für die ehemalige Kosmos-Mitarbeiterin verlassen haben soll. Der Sängerin schien die neue Liebe ihres Verflossenen ein Dorn im Auge zu sein. Mehrfach äußerte sie sich schon abfällig über die 25-Jährige. In ihrem Diss-Track "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" rappte sie zum Beispiel: "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht."

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué, Fußballspieler

Getty Images Gerard Piqué und Shakira

