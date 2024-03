Nach Piqué-Trennung: Shakira legt wieder Fokus auf Karriere!

Seit fast zwei Jahren gehen Shakira (47) und Gerard Piqué (37) getrennte Wege. In einem Interview mit Zane Lowe (50) auf Apple Music erzählt die "Hips Don't Lie"-Interpretin jetzt, wie die Arbeit an ihrem neuen Album "Las Mujeres Ya No Lloran" sie aus dem Trennungsloch holte: "Die Entstehung dieses Werkes war ein Prozess der Heilung für mich. Während ich die Songs schrieb, baute ich mich selbst wieder auf. Während ich sie sang, verwandelten sich meine Tränen in Diamanten und meine Verletzlichkeit in Stärke." Die Veröffentlichung des Albums ist die erste seit sieben Jahren! Grund dafür könnte die einstige Beziehung zwischen der Sängerin und dem ehemaligen Fußballprofi sein.

Denn die 47-Jährige verrät im Podcast, dass sie ihre Bedürfnisse während der Partnerschaft immer hinten anstellen musste. Die Balance zwischen ihrer Karriere und der Familie zu finden, stellte sie vor große Herausforderungen. "Die Sache ist, dass ich mich nur ihm und der Familie gewidmet habe. Es war sehr schwer für mich, mich gleichzeitig um meine berufliche Karriere zu kümmern, während ich in Barcelona war", berichtet die zweifache Mutter. Seit Beginn der Beziehung hielt sie dem 37-Jährigen stets den Rücken frei und opferte damit eine lange Zeit ihre große Leidenschaft – dem Singen. Und das, obwohl das ehemalige Traumpaar sich genau dabei kennenlernte!

Während des Musikvideos zum offiziellen WM-Song 2010 "Waka Waka" lernte Shakira den ehemaligen Fußballprofi kennen und später auch lieben. Aus ihrer Beziehung stammen die beiden gemeinsamen Söhne Milan (11) und Sasha (9). Nach elf Jahren ihrer Partnerschaft verbreiteten sich im Sommer 2022 erste Gerüchte über eine Trennung, die anschließend von der "Whenever, Wherever"-Interpretin bestätigt wurden. Der Grund dafür soll Gerards Untreue gewesen sein. Der zweifache Vater hatte nur einige Monate nach der Trennung eine neue Freundin, mit der er Shakira betrogen haben soll. Was sagt Gerard über das Beziehungsende? In einem Interview mit dem Radiosender RAC1 verrät er: "Hätte ich allem, was über mich gesagt wurde, Bedeutung beigemessen, wäre ich jetzt in einer Wohnung eingesperrt oder hätte mich aus dem sechsten Stock gestürzt."

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Jahr 2014

Getty Images Shakira, Sängerin

