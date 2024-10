Nicht alle Details zu Shakira und Gerards Trennung bekannt?

Gerard Piqué (37) hat erstmals angedeutet, dass die wahren Gründe für seine Trennung von Shakira (47) nicht öffentlich bekannt sind. In einem Interview mit CNN vergangene Woche sagte der ehemalige FC-Barcelona-Star: "Am Ende wird die Wahrheit oder was passiert ist, nicht so erzählt, wie es war." Der Fußballer und die Sängerin gaben im Juni 2022 ihre Trennung bekannt. Die beiden gingen elf Jahre lang zusammen durchs Leben und haben zwei gemeinsame Söhne. Nach dem Liebes-Aus entbrannte ein Rosenkrieg zwischen dem einstigen Traumpaar. Grund hierfür: seine Untreue.

Shakira hat in der Vergangenheit offen über ihren Herzschmerz gesprochen und verarbeitete die Trennung in mehreren Songs. Gerard hingegen hat sich bisher eher bedeckt gehalten und selten öffentlich zur Trennung geäußert. Im Interview mit dem Sender betonte er nun: "Ich kann das nicht kontrollieren." Und ergänzte: "Das Beste ist, dass ich am Ende von meinen Liebsten umgeben bin: meiner Familie, meinen Freunden, den Menschen, die dich wirklich kennen. Sie wissen, wie ich bin und was ich tue, und das gibt mir viel Ruhe."

Mit seiner angeblichen Affäre Clara Chia Marti ist der 37-Jährige mittlerweile offiziell liiert. Wie selig er mit der 25-Jährigen ist, macht der ehemalige Sportler immer wieder deutlich. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Gerard ein Selfie mit der Studentin, auf dem beide glücklich in die Kamera lächeln. Auch zu seinen Gerichtsterminen bezüglich möglicher illegaler Geschäfte begleitet Clara ihren Liebsten regelmäßig.

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué, Fußballer

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine Clara im Mai 2023

