Nach Trennung: Shakira fühlt sich ohne Gerard Piqué frei!

Shakira (47) ist seit Jahren erfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Zwischenzeitlich wurde es allerdings ruhiger um die "Hips Don't Lie"-Interpretin. Zu Gast in der Tonight Show verrät sie Jimmy Fallon (49) nun, warum sie sich nicht immer auf ihre Musik konzentrieren konnte: "Es lag am Ehemann [...]. Ja, der Ehemann hat mich runtergezogen." Der Popstar war zwölf Jahre lang mit dem Fußballspieler Gerard Piqué (37) zusammen, allerdings trennten sie sich 2022. Seitdem scheint die Kolumbianerin durchatmen zu können. "Jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich tatsächlich arbeiten", erzählt sie dem Talkmaster.

Momentan promotet Shakira ihr Album "Las Mujeres Ya No Lloran", was auf Deutsch so viel wie "Frauen weinen nicht mehr" bedeutet. In diesem Zusammenhang redet sie häufig über ihre Ex-Beziehung und geht auch in ihrer Musik ganz offen mit dem Thema um. Allerdings soll der Song "Última" auf der neusten Platte das letzte Lied über den ehemaligen Barcelona-Spieler sein. "Ich bin froh, dass das Lied auf dem Album ist. Es ist der letzte Song, der allerletzte Song, den ich für ihn geschrieben habe", berichtete sie Zane Lowe (50) im Interview für Apple Music.

Shakira und Gerard waren für viele ein absolutes Traumpaar, bis herauskam, dass der Fußballer eine Affäre gehabt haben soll. Die Liebschaft von damals soll Clara Chia Marti gewesen sein, mit der er inzwischen offiziell in einer Beziehung ist. Es soll sehr ernst zwischen dem Model und dem Weltmeister sein. In der spanischen Show Fiesta behauptete die Moderatorin Mónica Vergara, dass sie aus sicherer Quelle von Hochzeitsplänen der beiden wüsste. Dabei habe die 25-Jährige schon genaue Vorstellungen. "Sie möchte auf keinen Fall eine prunkvolle Hochzeit. Sie stellt sich vor, dass es etwas sehr Intimes, Privates und Vertrautes wird", behauptete die Journalistin.

Shakira, Musikerin

Gerard Piqué und seine Clara im Mai 2023

