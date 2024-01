Nach Rücktritt: Kehrt Gerard Piqué etwa zum Fußball zurück?

Steht er bald wieder auf dem Platz? Gerard Piqué (36) hatte während seiner aktiven Zeit zu den besten Fußballern überhaupt gehört. Vor allem seine Jahre bei den Klubs FC Barcelona und Manchester United hatten seine Karriere gekrönt. Vor über einem Jahr entschied er sich aber dafür, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Doch jetzt könnte er seine Meinung geändert haben: Feiert Gerard etwa ein Fußball-Comeback?

Gerards Comeback könnte allerdings nicht so aussehen, wie es sich seine Fans vorstellen. Bei X kündigt er nämlich an, als Trainer wieder auf dem Spielfeld stehen zu wollen. "Es ist ein neues Jahr und nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, zum Fußball zurückzukehren. Ich vermisse es sehr. Diesmal werde ich aber kein Spieler sein. Ich werde Coach sein", freut sich der Spanier. Mehr Details wolle er demnächst preisgeben. Zu welchem Verein es ihn verschlägt und wann es losgeht, ist also noch nicht klar.

Nach seinem Karriere-Aus machte Gerard aber trotzdem deutlich, welchem Klub sein Herz gehört. "Ich habe immer gesagt, dass es kein anderes Team nach Barca geben wird. Und so ist es auch. Ich werde ein normaler Fan sein. Ich werde das Team unterstützen", betonte der Kicker in einem Statement im Netz. Vielleicht unterstützt er seine Truppe ja bald von der Trainerbank aus.

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer

Getty Images Gerard Piqué, Fußballstar

Getty Images Gerard Piqué, Fußballstar

