"Für Liebe geopfert": Shakira über ihre gescheiterte Liebe!

Shakira (47) und Gerard Piqué (37) gaben im Juni 2022 völlig überraschend ihre Trennung bekannt. In einem aktuellen Interview blickt die Musikerin auf die Beziehung und die Trennung zurück. "Lange Zeit habe ich meine Karriere auf Eis gelegt, um an der Seite von Gerard zu sein, damit er Fußball spielen kann", erzählt Shakira gegenüber der Sunday Times. Sie habe viel in die Beziehung investiert. "Ich habe viel für die Liebe geopfert", resümiert die "Waka Waka"-Interpretin im Nachhinein.

Inzwischen ist einige Zeit seit der Trennung vergangen und Shakira hinterfragt, wie gut die jeweiligen Berufsfelder der beiden Stars überhaupt harmonieren können. "Einfühlungsvermögen ist der Schlüssel für die Arbeit eines Künstlers. Ein Sportler befindet sich in einem ständigen Wettkampfmodus und muss Empathie um jeden Preis vermeiden", erklärt sie. Gewisse Punkte könnten somit ein Hindernis für diese Art Partnerschaft darstellen. "Deshalb ist es wahrscheinlich eine ganz schlechte Idee für einen Künstler, etwas mit einem Sportler anzufangen", räumt sie rückblickend ein.

Gerard ist seit 2022 in einer Beziehung mit Clara Chia Marti. Shakira schoss im Gespräch mit dem Journalisten Enrique Acevedo vermeintlich gegen die neue Flamme ihres Ex-Freundes. "Es gibt einen Platz in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen", sagte sie im Februar 2023. Nach der Trennung verarbeitete sie ihre Emotionen in der Musik. Beispielsweise sang sie in Songs wie "BZRP Music Session #53" davon, wie sie ersetzt wurde. Die gebürtige Kolumbianerin veröffentlicht am 22. März 2024 mit "Las Mujeres Ya No Lloran", zu Deutsch "Frauen weinen nicht", ihr zwölftes Studioalbum – mit ihrer Karrierepause ist damit endgültig Schluss.

Getty Images Gerard Piqué und Shakira

Getty Images Gerard Piqué und seine Freundin Clara Chia Marti, September 2023

