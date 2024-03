Memes nach Trennung: Shakira nimmt Stellung zu den Gerüchten

Shakira (47) will die wilden Gerüchte um ihre Trennung von Gerard Piqué (37) allem Anschein nach aus der Welt schaffen! Nach dem Liebes-Aus im Jahr 2022 munkelten ihre Fans nämlich, dass die Popsängerin durch ein Marmeladenglas von einer Affäre ihres damaligen Partners erfahren und sich die Musikerin daher von dem Sportler getrennt habe. In einem aktuellen Interview mit The Sunday Times bringt die Zweifachmama jetzt ein für alle Mal Klarheit in das Ganze. "Das ist nicht wahr", merkt Shakira kurz angebunden, aber bestimmt an, nachdem sie auf die Gerüchte angesprochen wird.

Hintergrund der turbulenten Theorien um die Trennung der beiden Berühmtheiten stellt das Musikvideo zu "Te Felicito" dar, das Shakira kurz nach dem Beziehungsaus veröffentlichte. Da die Beauty in dem Clip mehrfach in einen Kühlschrank schaut, wurden Spekulationen ausgelöst, dass sie auf diese Art von dem Seitensprung zwischen Gerard und einer anderen Frau erfahren habe. In einem Interview in der Show "This Morning" behauptete die 47-Jährige nämlich, als sie damals im Jahr 2022 gefragt wurde, was es damit auf sich habe, dass sie in den Kühlschrank starre, "um die Wahrheit zu finden." Diese Worte waren daraufhin der Auslöser für zahlreiche Marmeladen-Memes über Shakira, die bis zum heutigen Tag in den sozialen Medien von Fans verwendet werden.

Von der vermeintlichen Affäre ihres Ex-Partners habe Shakira damals hingegen nicht durch ein Marmeladenglas erfahren, sondern durch einige Fotos. Laut der spanischen Zeitung Marca soll die gebürtige Kolumbianerin nämlich Detektive engagiert haben, die ihren einstigen Liebsten überwacht haben sollen. Damit die skandalösen Bilder nicht veröffentlicht wurden, habe der Popstar angeblich sogar eine gewisse Summe gezahlt. Im Juni 2022 machten die "Hips Don't Lie"-Interpretin und der Vater ihrer zwei Söhne ihr Liebes-Aus dann öffentlich, nachdem die Gerüchteküche bereits seit geraumer Zeit gebrodelt hatte. Kurz darauf fing der ehemalige Fußballer an, die damals 23-jährige Studentin Clara Chia Marti zu daten.

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer und Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira und Gerard Piqué, 2014

