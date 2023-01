Haben er und Sonja Zietlow Streit? Oliver Pocher äußert sich

Oliver Pocher (44) hat wohl nichts gegen Sonja Zietlow (54)! Der Comedian ist eine umstrittene Person der deutschen Medienlandschaft. Besonders gegen Influencer schießt er in seiner sogenannten Bildschirmkontrolle heftig. Aber auch andere Bekanntheiten sind vor dem Verriss des Entertainers nicht sicher. Angeblich soll er auch mit der Dschungel-Moderatorin ein Problem haben. Nun klärte Olli darüber auf, wie er tatsächlich zu Sonja steht.

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" waren unter anderem die Zweitplatzierte von 2013, Olivia Jones (53) sowie Olli anwesend. Von der Drag Queen wurde der Hannoveraner auf seinen angeblichen Zwist mit Sonja angesprochen. "Ich habe mit Sonja gar kein Problem. [...] Kann gut möglich sein, dass sie mich nicht so geil findet", behauptete er. In Bezug auf seine öffentlichen Streits fügte der 44-Jährige ironisch hinzu: "Aber dann wäre sie auch die Erste, die mich nicht so geil findet."

Mit der Freundin von Influencer Julian Claßen (29) hingegen scheint der Moderator wirklich ein Problem zu haben. Zu einem Schnappschuss des Paares, auf welchem sich der 29-Jährige zu seiner Tanja (25) herunterbeugt, um sie zu küssen, hatte Olli geschrieben: "In Dubai kniet die Frau noch vor ihrem Geldgeber."

RTL / Stefan Thoyah Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

Getty Images Oliver Pocher, deutscher Comedian

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

