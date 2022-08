"Kniet vor Geldgeber": Oliver Pocher erniedrigt Julians Neue

Vor Oliver Pocher (44) ist niemand sicher! Der Comedian ist dafür bekannt, den ein oder anderen Influencer in seiner sogenannten Bildschirmkontrolle in der Luft zu zerreißen. Besonders gegen Michael Wendler (50) und seine Frau Laura Müller (22) schoss Olli bereits heftig. So betitelte er das Model als "Hohlbirne" und "talentfrei ohne Ende". Nun scheint der Entertainer ein neues Opfer auserkoren zu haben: Tanja Makarić (25), Julian Claßens (29) neue Freundin.

Julian teilte am Samstag ein Bild von sich und seiner Liebsten auf einer Jacht. Da Tanja sitzt, beugt sich der Influencer liebevoll zu ihr runter, um ihr einen Kuss zu geben. Das nutzt Olli mal wieder für eine Demütigung in Richtung des frisch verliebten Pärchens: "In Dubai kniet die Frau noch vor ihrem Geldgeber", schreibt er zu dem Schnappschuss, den er in seiner Instagram-Story teilte. Ist der Komiker mit dem Satz diesmal übers Ziel hinausgeschossen?

Bereits einmal bekam der 44-Jährige eine Retourkutsche für seine Bildschirmkontrollen, in denen er regelmäßig austeilt: Fat Comedy hat Oliver am Rande eines Boxkampfs eine heftige Ohrfeige gegeben. "Alles im Leben kommt zurück, Herr Pocher", schrieb der Wuppertaler zu dem Video, das er daraufhin veröffentlichte.

Oliver Pocher bei "Let's Dance"

Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

Fat Comedy, Comedian

