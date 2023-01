Im Partnerlook: Schwangere Stacey Solomon posiert mit Rose

Stacey Solomon (33) zeigt stolz ihre Rundungen! Die X Factor-Bekanntheit erwartet momentan ihr fünftes Baby. Es wird der dritte gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Mann Joe Swash. Aus vergangenen Beziehungen brachte die Beauty bereits zwei weitere Kinder mit in die Ehe. Welches Geschlecht Baby Nummer fünf trägt, verriet die stolze Mama noch nicht. Im Netz präsentierte sie nun gemeinsam mit ihrer Tochter die wachsende Babykugel!

Auf Instagram teilte die 33-Jährige eine Reihe an süßen Schnappschüssen, auf denen Stacey zusammen mit ihrer Tochter Rose posiert. Die "Loose Women"-Moderatorin gewährt ihren Followern einen niedlichen Einblick in ihren Mutter-Tochter-Tag – und zwar im Partnerlook. "Ich hatte gestern einen Mädchentag mit Rosey Posey und ich wünschte nur, ich hätte mein eigenes Tutu in Erwachsenengröße, damit wir noch mehr zusammenpassen", schrieb sie dazu. Die Bekanntheit entschied sich für einen cremefarbenen, gestreiften Rollkragenpullover, genau wie ihr kleines Mädchen.

Stacey gab im vorherigen Monat überraschend ihre Schwangerschaft bekannt, indem sie ein süßes Video mit Ehemann Joe in den sozialen Medien teilte. Die Britin filmte, wie sie Joe ins Badezimmer rief, um ihm den positiven Schwangerschaftstest zu zeigen.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Sängerin

Instagram / staceysolomon Tochter Rose und Stacey Solomon

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Mann Joe Swash, Dezember 2022

