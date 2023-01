Hat Stacey Solomon etwa das Babygeschlecht ausgeplaudert?

Hat Stacey Solomon (33) sich verplappert? Die X Factor-Bekanntheit genießt aktuell ihre fünfte Schwangerschaft. Es wird das dritte gemeinsame Kind mit ihrem Mann Joe Swash. Aus vergangenen Beziehungen hatte die Sängerin außerdem schon zwei Sprösslinge mit in die Ehe gebracht. Bisher hat die stolze Mama drei Söhne und eine Tochter. Was wird eigentlich Baby Nummer fünf? Es scheint so, als hätte Stacey das Geschlecht jetzt versehentlich verraten!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Schwangere jetzt: "Ich hole gerade Roses alte Neugeborenen-Sachen heraus und schaue durch, was ich für das Baby nehmen möchte." Das wirft natürlich die Frage auf: Warum spricht sie hier explizit nur von Roses alten Stücken – wird Baby Nummer fünf etwa auch ein Mädchen? Möglich wäre natürlich auch, dass Stacey nur noch Babysachen von Rose hat, weil sie zuletzt geboren wurde.

Bis ihre Fans endgültig erfahren, welches Geschlecht ihr fünftes Kind nun hat, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern: Der errechnete Geburtstermin liegt Anfang Februar. Was glaubt ihr: Wird es echt ein Mädchen – oder hat sich Stacey hier nur unglücklich ausgedrückt? Stimmt ab!

