Medium half Claudia Effenberg nach dem Tod ihrer Schwester

Claudia Effenberg (57) berichtet von einer tragischen Familiengeschichte. Anders als in der Vergangenheit angekündigt, sitzt die Designerin nun doch im Dschungelcamp und kämpft dort um die Krone. Anfangs rasselte sie direkt etwas mit ihrer Mitstreiterin Tessa Bergmeier (33) aneinander. Ansonsten macht sie sich bisher aber vor allem als Camp-Mutti einen Namen. Jetzt schlug die Frau von Stefan Effenberg (54) aber ernste Töne an: Claudia erzählte vom Tod ihrer Schwester und wie sie damit umgegangen ist.

Am Lagerfeuer mit ihren Mitcampern erzählte die 57-Jährige vom Schicksal ihrer Schwester. Obwohl sie ein gutes Verhältnis hatten, bracht der Kontakt wegen einer Lapalie um eine Zahn-OP ab. Sechs Jahre herrschte Funkstille, als ihre Schwester dann an Krebs starb: "Das ist so schlimm, jemandem nicht Tschüss sagen zu können." Ihr Glaube an das Übernatürliche habe der Blondine dann aber geholfen. "Früher konnte ich gar nicht darüber reden. Dann habe ich eine ganz tollte Frau kennen gelernt – ein Medium. Sie hat mir damals gesagt, sie hat Kontakt mit meiner Schwester und sie kann halt nicht von dieser Welt weggehen, weil sie sich Vorwürfe macht", erinnerte sich Claudia. Das Medium habe ihr geraten, in eine Kirche zugehen und "Ich verzeihe dir" zu sagen.

"Von da an war irgendwie alles anders. Ich glaube, dass mir das sehr geholfen hat, mit ihrem Tod besser umgehen zu können", ist sich Claudia sicher. Vor allem Djamila Rowe (55) kann das nachvollziehen. Auch sie habe eine spirituelle Ader und glaube an übernatürliche Fähigkeiten.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Claudia Effenberg, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2023

Anzeige

RTL Claudia Effenberg im "Dschungelcamp 2023"

Anzeige

RTL Claudia Effenberg spricht von ihrer toten Schwester

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de