Zweites Buch? Prinz Harry hat so einiges zurückgehalten!

Prinz Harry (38) hätte noch viel mehr zu erzählen! Bereits in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" haben der Royal und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert. Den großen Knall gab es nun jedoch mit Harrys Memoiren. Darin verrät der Prinz nämlich so einige pikante Details aus seinem privaten Umfeld. Unter anderem soll er von seinem Bruder Prinz William (40) angegriffen worden sein! Das scheint jedoch nicht einmal alles gewesen zu sein – Harry hat sein Buch nämlich drastisch gekürzt!

In einem Interview mit dem Daily Telegraph verrät der Prinz, dass er einige Dinge zurückgehalten habe, die zwischen ihm, seinem Vater König Charles III. (74) und William geschehen sind. "Ich will einfach nicht, dass die Welt das erfährt", erklärt er seine Entscheidung, diese Punkte zu streichen. Denn der Rotschopf habe seine Memoiren extrem gekürzt. "Der erste Entwurf war anders. Es waren 800 Seiten, jetzt sind es nur noch 400 Seiten. Es hätten auch zwei Bücher sein können, wenn man so will. Das Schwierigste war, Dinge herauszunehmen", gibt er zu.

Dabei scheinen bereits die Dinge, die Harry nun mit der Welt geteilt hat, einen großen Schaden angerichtet zu haben. "Charles ist bestürzt. Er ist wütend und empört darüber, dass Harry so viele peinliche und schädliche Behauptungen aufgestellt hat", äußerte sich sein Insider gegenüber Us Weekly.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham im Dezember 2017

Getty Images Prinz Harry und Prinz William bei einem Charity-Event in Tidworth

Getty Images König Charles III. im September 2022

