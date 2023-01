Baby Nummer zwei: Machen sich Maren und Tobias Wolf Druck?

Wie entspannt lassen Maren (30) und Tobias Wolf ihre weitere Familienplanung angehen? Im August 2020 durften die Webstars ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen: Ihr Sohn Lyan (2) wurde geboren. Der Kleine entwickelt sich prächtig und ist der ganze Stolz seiner Eltern. Bekommt er bald vielleicht sogar noch ein Geschwisterchen? Maren und Tobias gaben nun Aufschluss über ihre Pläne!

In einem YouTube-Video stellte die Influencerin klar: "Wir haben jetzt keinen Druck, ein zweites Kind zu bekommen. Wir haben den Wunsch, ein zweites Kind zu bekommen." Ihr Mann fügte hinzu, dass sie diesbezüglich aber ruhiger geworden seien: "Wir wollten unser erstes Kind unbedingt haben. Wir wollten unbedingt weiterkommen im Leben. Wir wollten eine Familie gründen und das haben wir getan."

Sollte Maren erneut schwanger werden, würde das Paar in Zukunft einiges anders machen. "Wir hatten eine Pandemie. Wir hatten alles Mögliche, was ausgehoben war, plus den persönlichen Stress, den wir natürlich auch hatten, weil wir ein Haus gebaut haben", zählte Tobias auf. All das hätte einen enormen Druck auf sie ausgeübt. Diesen würden sie jetzt aber teilweise automatisch nicht mehr haben – schließlich haben sie ihr Haus mittlerweile zum Beispiel bezogen.

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, Webstars

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobi und Maren Wolf, YouTube-Stars

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de