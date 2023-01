Beerdigung von Konstantin II.: Ehefrau trägt besondere Kette

Hiermit erweist sie ihrem Ehemann Konstantin II. von Griechenland (82) die letzte Ehre. Vor wenigen Tagen starb er im Alter von 82 Jahren an multiplem Organversagen. Der griechische Royal ist bereits beerdigt worden, zahlreiche Royals wie die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (49) mit ihrem Mann und das spanische Königspaar wohnten dem traurigen Ereignis bei. Natürlich war auch Konstantins Ehefrau Anne-Marie dabei – und wählt ein ganz besonderes Schmuckstück für die Beisetzung.

Die Königin führte die Trauergemeinde in Athen an. Dabei trug sie ein schwarzes Kostüm und eine auffällige Kette: Anne-Maries Hals schmückte ein großes, mit Diamanten besetztes, Kreuz. Das Schmuckstück hatte sie erstmals bei ihrer Hochzeit mit Konstantin im September 1964 ausgeführt, als sie es zu ihrem Brautkleid kombinierte. Mit diesem Symbol ihrer Liebe erinnerte sich die 76-Jährige wohl noch einmal an ihre 58 Jahre bestehende Ehe mit dem Verstorbenen zurück.

Auch die britische Prinzessin Anne (72) hatte an der Beisetzung teilgenommen. Sie verbindet ebenfalls eine lange Geschichte mit Konstantin und Anne-Marie: Bei der Hochzeit des einstigen griechischen Monarchen mit der damaligen Prinzessin von Dänemark war sie eine der Brautjungfern.

Getty Images König Konstantin von Griechenland und seine Frau bei ihrer Goldenen Hochzeit 2014

Albert Nieboer Königin Anne-Marie bei der Beisetzung von Konstantin II., Januar 2023

O'Neill, Dominic König Konstantin und seine Ehefrau im Juni 2016

