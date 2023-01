Konstantin von Griechenlands Beisetzung: Diese Royals kommen

Diese Royals wollen Konstantin II. von Griechenland (82) die letzte Ehre erweisen. Am 10. Januar wurde bekannt, dass der griechische König an multiplem Organversagen in einem Krankenhaus in Athen verstorben ist. Wenige Tage zuvor hatte er einen Schlaganfall erlitten, der letztlich dazu geführt haben soll. Heute wird der fünffache Vater beigesetzt. Zu seiner Beerdigung sind auch einige Mitglieder andere europäischer Königshäuser angereist.



Wie unter anderem The Sun berichtet, nehmen neben Konstantins Angehörigen, wie zum Beispiel seinen drei Söhnen, auch die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (49) sowie ihr Mann Haakon (49) an der Trauerfeier teil. Ebenfalls vor Ort sind Letizia von Spanien (50) und ihr Gatte König Felipe (54). Auch Prinzessin Tatiana und Prinzessin Maria-Olympia (26) sollen sich zur Trauerfeier in der Kathedrale Mariä Verkündigung in Athen eingefunden haben.

Auch Königin Margrethe von Dänemark (82) wurde in der griechischen Hauptstadt gesichtet. Die ältere Schwester von Konstantins Witwe Anne-Marie wurde bereits von Fotografen abgelichtet, die sie freundlich grüßte. Zudem veröffentlichte das dänische Königshaus auf Instagram am Tag der Beerdigung einen Abschieds-Post, in dem es hieß: "Wenn König Konstantin II. von Griechenland heute begraben wird, werden Ihre Majestät, die Königin und Ihre königlichen Hoheiten, der Kronprinz, Prinz Joachim (53) und Prinzessin Benedikte (78) anwesend sein." Nach der kirchlichen Zeremonie werde Konstantin außerhalb von Athen auf der Burg Tatoi, wo auch seine Eltern begraben sind, beigesetzt.

Konstantin II. von Griechenland bei seiner Beerdigung im Januar 2023 in Athen

Königin Margrethe von Dänemark im Januar 2023 in Athen

Konstantin II. von Griechenlands Beerdigung

