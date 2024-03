Intimer Gottesdienst: Royals gedenken König Konstantins (†)

Die griechische Königsfamilie versammelte sich am Mittwoch zu einem Gedenkgottesdienst für König Konstantin (✝82) in London, der am 10. Januar 2023 im Alter von 82 Jahren nach monatelanger Krankheit verstorben war. Der Gedenkgottesdienst fand in der griechisch-orthodoxen Kathedrale St. Sophia statt und war eine intimere Angelegenheit im Vergleich zu der Gedenkfeier in Windsor am Dienstag, zu der Mitglieder der griechischen, britischen, spanischen und dänischen Königshäuser erschienen waren. Die Familienmitglieder, darunter der älteste Sohn König Konstantins, Kronprinz Pavlos und seine Frau Kronprinzessin Marie-Chantal, versammelten sich vor der Kirche – das berichtet Daily Mail.

Die Veranstaltung am Mittwoch schließt an den Dienstagsgottesdienst in der St. George's Kapelle an, der von Mitgliedern verschiedener europäischer Königshäuser besucht wurde. Prinz William (41) sollte ursprünglich eine Rede zu Ehren seines Patenonkels halten, sagte jedoch in letzter Minute aus persönlichen Gründen ab. Seinen Job übernahm seine Stiefmutter Camilla (76), die die britische Königsfamilie vertrat. Königin Letizia (51) erschien in einem feierlichen Marineblau und wurde von ihrem Ehemann König Felipe (56) begleitet, dessen Mutter Sofia (85) König Konstantins ältere Schwester ist. Auch Spaniens früherer König Juan Carlos (86), der nach seiner Abdankung 2014 nun in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, war unter den Gästen.

König Konstantin war eine Schlüsselfigur in der europäischen Monarchie und hatte tiefe Verbindungen zu vielen königlichen Familien. Als einziger Sohn von König Paul und Königin Frederika war er sowohl der entfernte Neffe des verstorbenen Prinz Philip (✝99) als auch Patenonkel von Prinz William. Er wurde 1964 König von Griechenland – doch seine Herrschaft endete abrupt, als die Monarchie dort 1973 abgeschafft wurde. Sein Tod nach einem Schlaganfall und mehreren Krankenhausaufenthalten markierte das Ende einer Ära. Seiner zu gedenken vereinte Mitglieder der europäischen Königshäuser, um seinem Leben und Vermächtnis Tribut zu zollen.

Prinz William hätte bei den Gedenkfeierlichkeiten für seinen Patenonkel eigentlich in London vor Ort sein sollen. Doch der Familienvater muss derzeit einige Herausforderungen innerhalb seines engsten Kreises bewältigen. Nicht nur, dass seine Ehefrau Prinzessin Kate (42) nach einer Operation am Bauch noch nicht wieder arbeitet und sich erholen muss – sein Vater König Charles (75) kämpft auch aktuell gegen Krebs. Die Diagnose seines Papas soll den Thronfolger ziemlich mitnehmen. Hinzukommt, dass nun mehr Aufgaben auf den Briten zukommen könnten. "Prinz William, so wurde mir gesagt, soll möglicherweise einige der Pflichten von König Charles übernehmen oder den König in seinem Namen vertreten, aber sicherlich nicht alle", enthüllte kürzlich ein Royal-Reporter gegenüber GB News.

Getty Images Königin Camilla beim Gedenkgottesdienst für König Konstantin, Februar 2024

Getty Images König Felipe und Königin Letizia bei der Trauerfeier für Kontantin von Griechenland

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

