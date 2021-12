Schlimme Nachrichten von den griechischen Royals. Konstantin II. von Griechenland saß ab 1964 auf dem griechischen Thron, bis die Königsfamilie in den 70er-Jahren endgültig abgesetzt wurde. In den vergangenen Jahren wurde es ruhig um den einstigen König. In den Medien war immer wieder von seinem angeschlagenen Gesundheitszustand die Rede. Nun gibt es erneut besorgniserregende Neuigkeiten von dem früheren Monarchen: Konstantin soll laut Medienberichten einen Schlaganfall erlitten haben.

Das berichtete unter anderem die Zeitung Greek Reporter. Demnach wurde Konstantin am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert. Inzwischen soll sich sein Zustand stabilisiert haben. Der Ex-König soll daher mittlerweile in ein anderes Krankenhaus in Athen verlegt worden sein. Weitere Details zum Zustand des Royals sind bislang allerdings noch nicht bekannt.

Seine Familie soll angeblich momentan an Konstantins Seite sein. Der Palast hat die schlimmen Neuigkeiten zu Konstantins Gesundheitszustand bislang noch nicht bestätigt. Bereits 2016 hatte es Gerüchte gegeben, dass der fünffache Vater einen Schlaganfall erlitten haben soll. Damals widersprach der Palast den Spekulationen allerdings.

Anzeige

Getty Images Konstantin II. von Griechenland und seine Frau Anne Marie in Luxemburg, 2012

Anzeige

Getty Images Konstantin II. von Griechenland und Queen Elizabeth II. in Crowthorne, 2011

Anzeige

Getty Images Konstantin II. von Griechenland und seine Frau Anne Marie, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de