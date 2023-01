Chris Töpperwien und sein Baby Lino im coolen Partnerlook

Chris Töpperwien (48) ist jetzt stolzer Papa! An Weihnachten gab der Currywurstmann bekannt, dass er und seine Frau Nicole Töpperwien Eltern geworden sind – sie freuen sich über einen kleinen Jungen namens Lino. Der kleine Mann ist der ganze Stolz der Goodbye Deutschland-Bekanntheit. Jetzt gab der frisch gebackene Papa seiner Community ein süßes Update: Hier zeigt Chris sich mit Lino im coolen Partnerlook!

Via Instagram veröffentlichte der 48-Jährige nun diesen zauberhaften Schnappschuss: Chris hält hier seinen Sohn im Arm und schmunzelt in die Kamera. Besonders süß: Beide tragen T-Shirts mit dem Logo der berühmten Band Rolling Stones. "Papa was a Rolling Stone", witzelte er passend dazu – diese Zeile ist ein Zitat aus einem Song von George Michael (✝53).

So gut wie auf diesem Bild war Linos Gesicht übrigens noch nicht zu sehen. Und Chris' Fans stellen fest: Der Kleine sieht seinem Papa ähnlich! "Er hat Papas Äuglein", schwärmte ein Nutzer. "So süß der kleine Mann! Dem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten", betonte ein anderer User. Findet ihr auch, dass Lino sein Mini Me ist? Stimmt ab!

