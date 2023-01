Dani Katzenbergers Tochter Sophia schwärmt von Cousin Damian

Jenny Frankhausers (30) Nachwuchs kommt auch im Hause Katzenberger-Cordalis gut an! Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) ist im September 2022 zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Liebsten Steffen König durfte die Influencerin ein Söhnchen namens Damian Andreas auf der Welt begrüßen. Der Kleine macht aber nicht nur die stolzen Eltern total glücklich: Auch Danielas Tochter Sophia Cordalis (7) ist ganz hin und weg von ihrem Cousin Damian!

Jenny veröffentlichte jetzt einen kurzen Clip in ihrer Instagram-Story, in dem Sophia in den höchsten Tönen von ihrem kleinen Cousin schwärmt. "Ich pass auf ihn auf – und ich weiß nicht, wie ich erklären soll, dass ich ihn so liebe", betont die Siebenjährige in dem Video und fasst ihre Gefühle daraufhin auf eine niedliche Art und Weise zusammen: "Er ist mein ganzes Glück – und mein ganzer Stolz." Damians Mama Jenny zeigt sich nach dieser Liebeserklärung sichtlich gerührt.

Aber auch Daniela ist – genau wie ihre Tochter Sophia – von Damian wohl so richtig begeistert! Wie dieser Schnappschuss zeigt, kümmert sich die Kultblondine ebenfalls total liebevoll um das Kind ihrer Halbschwester: Auf dem niedlichen Foto hält der TV-Star den Kleinen in einem Restaurant auf dem Arm.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Influencerin Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Anzeige

Facebook / katzenberger.daniela Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia im September 2021

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Daniela Katzenberger mit ihrem Neffen Damian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de