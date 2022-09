Nach Funkstille: Jenny Frankhauser ist Mutter geworden!

Jennifer Frankhauser (30) ist überglücklich! Im April machte die Influencerin öffentlich, dass sie zum ersten Mal Mutter wird: Gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Steffen König durfte sie sich auf einen Sohn freuen. Noch während der Schwangerschaft plauderte Jenny auch aus, wie sie den Kleinen nennen möchte. Nun hat das Warten endlich ein Ende: Damian Andreas hat das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram teilte die Schwester von Daniela Katzenberger (35) ein Bild, auf dem sie die Hand ihres Sohnes hält, die wiederum von der ihres Partners umschlossen wird. "Aus Liebe wurde Leben", schrieb Jenny stolz in der Bildunterschrift. Außerdem verriet sie, dass Damian heute, also am 29. September, geboren wurde.

In den vergangenen Stunden war es bereits ungewohnt ruhig um die 30-Jährige. Zuvor hatte Jenny ihre Fans immer wieder mit vielen Details rund um die Schwangerschaft versorgt. Kurz vor der Entbindung teilte sie ein Foto und betonte: "Ich kann es kaum erwarten..."

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Steffen König und ihr Baby Damian Andreas

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser in der 39. Schwangerschaftswoche

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser während ihrer Schwangerschaft im Juli 2022

