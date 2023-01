Drittes Baby? Sarah Engels spricht offen über Kinderplanung

Ist etwa schon weiterer Nachwuchs in Planung? Sängerin Sarah Engels (30) hatte im Jahr 2015 ihren ersten Sohn Alessio mit dem DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (30) bekommen. 2016 trennte sich das Paar dann. Fünf Jahre später heiratete Sarah den Fußballer Julian Büscher (29) und bekam im Jahr 2021 mit ihm eine gemeinsame Tochter namens Solea. Am Montag verriet Sarah jetzt, ob sie sich ein drittes Kind vorstellen könnte.

"Ich bin da recht offen – aktuell liebe ich es, wie es ist", schrieb Sarah in ihrer Instagram-Story zu der Frage eines Followers, ob sie sich noch ein drittes Kind vorstellen könne. Vorerst wolle sie ihren beiden Kindern die volle Aufmerksamkeit schenken, da Alessio und Solea zurzeit wohl auch ziemlich gut miteinander klarkommen. "Die zwei sind total verliebt miteinander", erklärte Sarah. Also scheint ein drittes Kind wohl erstmal nicht in Planung zu sein. Es bleibt abzuwarten, ob sich das vielleicht noch ändert.

Auch an den letzten Feiertagen im vergangenen Jahr zeigte sich die Schönheit superhappy mit ihrer Familie vor dem Weihnachtsbaum. Hier knutschte sie ihren Mann ab und ihr Sohn gab der einjährigen Halbschwester einen liebevollen Kuss auf die Wange. Alle vier trugen dabei Pyjamas im Partnerlook.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Influencerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2022 auf Teneriffa

Anzeige

Instagram / sarellax3 Familie Engels an Weihnachten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de