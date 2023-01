Elena Miras sicher: Gigi zieht im Dschungelcamp eine Show ab

Gigi Birofio polarisiert im Dschungelcamp mit seinem Verhalten! Der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat fiel in den vergangenen Tagen im australischen Busch unter anderem mit seinen Sprüchen und mit seinen Darmwinden auf: Er sorgte bei den Moderatoren Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) nämlich für Gesprächsstoff, als er bei der Dschungelprüfung ganz ungeniert vor ihnen pupste. Aber ist Gigis Verhalten im Dschungel auch wirklich authentisch? Die Ex-Kandidatin Elena Miras (30) ist sich jedenfalls sicher, dass der Casanova eine Show abzieht!

In der Sendung "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" fällte Elena ein Urteil über den ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmer. "Ich kauf es ihm nicht ab, diese Art", betonte die Influencerin und fügte hinzu: "Machst du das zu Hause am Tisch mit deinen Eltern auch? Ich bin da ein bisschen gespalten." Sie sei sich sicher, dass Gigi mit seinem Verhalten auf Sendezeit und Unterhaltung abzielt: "Er klopft Sprüche, weil er ganz genau weiß, dass die Leute lachen. Er weiß ganz genau, dass die Leute das feiern."

Aber nicht nur Elena ist der Meinung, dass Gigi mit seinem Verhalten nur auf Sendezeit aus ist – auch die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin Anouschka Renzi (58) hat diese Vermutung. "Er macht auf jeden Fall eine Show", war sich die Schauspielerin im Dschungel-Talk sicher. Und was glaubt ihr: Zieht Gigi am Lagerfeuer eine Show ab? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio bei der Dschungelprüfung

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im November 2022

Anzeige

Getty Images Anouschka Renzi, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de