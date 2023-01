Erfolg? So schlugen sich Tessa und Gigi in Dschungelprüfung!

Wie viele Sterne konnten Tessa Bergmeier (33) und Luigi Birofio ergattern? Auch an Tag vier bleibt es im Dschungelcamp weiterhin spannend: Jana Pallaske (43) und Verena Kerth (41) zoffen sich weiterhin, aber auch die nächste Prüfung des Abends stand an. Und diese hatte es in sich – Tessa Bergmeier und Luigi Birofio mussten sich der Herausforderung stellen. Konnten die beiden ihre Streitigkeiten beiseitelegen und an einem Strang ziehen?

Für das Model und den Reality-TV-Star ging es in Richtung "Puppengraus". Im gesamten Haus waren zwölf Sterne verteilt – diese galt es innerhalb von zehn Minuten zu entdecken. Zuerst war der Italiener an der Reihe – für Gigi kein Problem! Die TV-Bekanntheit ließ sich von den Schlangen keinesfalls einschüchtern und schob sie einfach beiseite. Bei den Kadavern überkam ihn kurz der Ekel und er hatte mit einem Würgereiz zu kämpfen. Am Ende konnte er sich über 5 Sterne freuen.

Anschließend war Tessa an der Reihe und musste die restlichen Zimmer durchsuchen – die zweifache Mutter hatte nur noch zwei Minuten Zeit, um die Sterne zu finden. Und siehe da – Tessa strotzte den Kakerlaken und fand zwei Sterne. Trotz ihres Erfolgs scheinen die beiden keine besten Freunde mehr zu werden. "Boah die nervt alter, das reicht jetzt für die nächsten zwei Monate", entgegnete Gigi.

