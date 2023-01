Nach Dschungel-Pleite: Martin Semmelrogge erstmals gesichtet

Wie geht es Martin Semmelrogge (67) nach seiner gescheiterten Teilnahme? Bis gestern war es noch unklar, ob der Schauspieler in der aktuellen Dschungelcamp-Staffel mitmischen darf. Schließlich wurde offiziell bekannt gegeben, dass dem Synchronsprecher die Einreise nach Australien verwehrt wurde und er sich bereits auf dem Heimweg nach Deutschland begeben haben soll. Seine Dschungel-Pleite nimmt Martin jedoch sehr gelassen, wie diese Bilder beweisen!

Auf Schnappschüssen, die Bild vorliegen, ist der 67-Jährige total entspannt in Frankfurt am Main zu sehen. Auf den Fotos wirkte Martin äußerst gut gelaunt und gönnte sich ein Bier, während er auf sein Handy schaute – das breite Grinsen war nicht zu übersehen. Doch die hessische Metropole soll für ihn nur ein Zwischenstopp sein, bevor es in Richtung Heimat nach Mallorca geht, wo Martin mit seiner Partnerin lebt.

Ob Martin nächstes Jahr seinen nächsten Versuch starten wird? Gerüchten zufolge sollen die Verhandlungen dazu bereits im Gange sein. Ein Sprecher von RTL entgegnete diesbezüglich gegenüber Bild: "An Spekulationen beteiligen wir uns nicht."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Getty Images Martin Semmelrogge auf der Movie Meets Media Night in Hamburg

Anzeige

Getty Images Martin Semmelrogge mit seiner Partnerin Regine Prause, Juli 2019

Anzeige

Action Press / AEDT / SplashNews.com Marti Semmelrogge, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de