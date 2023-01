Peter Klein ist mit Lucas' Dschungel-Auftritt unzufrieden!

Ist Peter Klein mit Lucas Cordalis' (55) Leistung unzufrieden? Der Sohn von Costa Cordalis (✝75) möchte das Erbe seines Vaters antreten und zum diesjährigen Dschungelkönig gekrönt werden. Doch der Mann von Daniela Katzenberger (36) hält sich bisher eher bedeckt und scheint im Gegensatz zu den anderen Bewohnern nicht besonders aufzufallen – ganz zum Leidwesen seines Schwiegervaters. Dieser findet nämlich, dass Lucas mehr Präsenz im Camp zeigen muss!

In seiner Instagram-Story zeigte sich Peter jetzt besorgt: "Leider wie befürchtet hat man von Lucas sehr, sehr wenig gesehen." Er wünsche sich, dass der 55-Jährige in den nächsten Folgen präsenter sein wird und erklärte: "Hier muss man auch bisschen mehr zeigen. Hier muss man zeigen, dass man anwesend ist. Man muss sich auch involvieren in die Gespräche und da nimmt er sich ein bisschen arg zurück."

Dieser Meinung war auch Oliver Pocher (44), der im RTL-Interview gegen den Musiker schoss: "Der ist ja jetzt nicht so der Entertainigste. Lucas Cordalis ist genauso präsent wie letztes Jahr im Dschungelcamp." Der Comedian zeigte sich nicht sonderlich hoffnungsvoll: "Vielleicht kommt noch mal eine kleine Geschichte, aber ich glaube, das ist nicht einer, der um den Titel mitkämpft."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein, Dschungelbegleitung von Lucas Cordalis

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier und Lucas Cordalis bei der Dschungelprüfung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de