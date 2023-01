"Are You The One?"-Juliette sauer: Barkin knutscht andere!

Bei Are You The One? herrscht ein großes Gefühlschaos. Von Anfang an haben Barkin und Juliette großes Interesse aneinander gezeigt. Die beiden Turteltauben wirkten nicht nur wie ein Perfect Match, sondern verhielten sich bislang auch so: Die zwei konzentrierten sich voll und ganz aufeinander. Doch nun leistete sich der Erzieher einige Fehltritte: Barkin hat drei andere Frauen geküsst, was Juliette sehr verletzte.

Im Zuge eines Spiels küsste Barkin Larissa. Doch das reichte dem ehemaligen Fußballer wohl nicht: Er gab der Blondine erneut einen Kuss in dem Wissen, dass es Juliette gar nicht gefallen wird. Nachdem der Duisburger dann mit anderen Kandidaten zu einer Strandparty durfte, gab es keinen Halten mehr: Er knutschte sowohl mit Henna als auch mit Vanessa herum. Zurück in der Villa beichtete er Juliette alles, jedoch reagierte sie überhaupt nicht begeistert darauf. Unter Tränen gab die Leipzigerin im Einzelinterview dann zu: "Es ist auf jeden Fall ein Schlag in die Fresse. Er hat mich damit komplett hintergangen. Ich bin sehr enttäuscht von Barkin."

Juliette setzte Barkins Fremdknutscherei ziemlich zu. Doch der Erzieher konnte sich aus der Nummer noch einmal gut herausreden. "Wenn ich dich küsse, ist das auf jeden Fall noch mal etwas anderes. Du hast auf jeden Fall einen anderen Stellenwert für mich", erklärte er der Brünetten und versicherte ihr, dass sie seit Tag eins immer noch seine Favoritin sei. Die Fitnesstrainerin verzieh Barkin – ob er seine zweite Chance zu nutzen weiß, wird sich noch zeigen.

Alle Infos zur vierten Staffel “Are You The One?” ab dem 06. Dezember bei RTL+.

Instagram / juicyjuuly Juliette, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Instagram / barkin_cmrt Barkin, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Instagram / juicyjuuly Juliette im August 2021

