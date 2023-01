"Are You The One?"-Barkin will nicht in den Boom-Boom-Room!

Warum haben sie sich dort noch nicht vergnügt? Auch in der diesjährigen Staffel von Are You The One? wird geflirtet und geknutscht, was das Zeug hält. Einerseits betont die Moderatorin Sophia Thomalla (33) immer wieder, wie wichtig das sei, um sein Perfect Match zu finden – andererseits scheinen sich die Singles auch einfach nur austoben zu wollen. Zwischen den Kandidaten Barkin und Juliette scheint es aber wirklich zu funken. Warum waren die beiden dann noch nicht im Boom-Boom-Room?

Jedes Jahr bekommen die Teilnehmer eine Private Suite zur Verfügung gestellt, in der sie etwas Zweisamkeit genießen können. Obwohl Barkin und Juliette sich schon näherkamen, bezogen sie noch nicht den Boom-Boom-Room – aus diesem Grund: "Für mich war es etwas schwer mit dem Hintergrund, dass ich Erzieher bin und meine Jugendlichen die Sendung auch gucken", erklärt der Muskelmann nun gegenüber Promiflash. Die Beauty hingegen meint, dass sie einfach noch nicht so weit gewesen seien.

Außerdem kam noch eine Kandidatin dazwischen – Barkin knutschte nämlich plötzlich auch mit Henna rum. "Das war eine reine Bauchgefühlssache, wir hatten einfach beide Bock drauf", gesteht er im weiteren Promiflash-Interview. Juliette scheint das Ganze jedoch nicht so locker zu sehen: "Ich fand es nicht schön, dass Barkin Henna geküsst hat, da wir beide schon sehr eng miteinander waren." Dabei gebe sie ihrer Mitspielerin aber keine Schuld.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Sophia Thomalla und die "Are You The One?"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Juliette

Anzeige

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidatin Henna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de