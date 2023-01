Demenz: Ron Jeremy wird für verhandlungsunfähig erklärt

Eine Entscheidung im Fall von Ron Jeremy (69) wurde getroffen! Gegen den ehemaligen Pornostar werden schwere Vorwürfe erhoben: Er wurde im August 2021 in etwa 30 Fällen der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung angeklagt. Der laufende Prozess sollte nun aber eine entscheidende Wendung nehmen: Ron soll an "schwerer Demenz" erkrankt sein, weswegen er möglicherweise nicht weiter angeklagt werden kann. Die Staatsanwaltschaft beantragte bereits, dass er in regelmäßigen Abständen untersucht wird, um zu sehen, ob er verhandlungsfähig ist. Nun wurde eine Entscheidung getroffen!

Das berichtete jetzt unter anderem Deadline: In einer heutigen Anhörung erklärte der zuständige Richter Ron für verhandlungsunfähig, da er sich in einem "unheilbaren neurokognitiven Verfall" befinde. Der 69-Jährige selbst war nicht anwesend. Im Februar wird eine weitere Anhörung stattfinden, um zu entscheiden, ob Ron in ein staatliches Krankenhaus eingewiesen werden soll.

Jeremy, der mit bürgerlichem Namen Ronald Hyatt heißt, befindet sich seit fast drei Jahren in Haft. Damals wurde er wegen des ersten von mehr als 30 Fällen sexueller Nötigung angeklagt, an denen mehr als 20 Opfer beteiligt waren und die mindestens bis in die 1990er Jahre zurückreichen sollen. Ron selbst wies die Vorwürfe bereits im August 2021 zurück.

