Wegen Demenz: Ron Jeremy wird aus dem Gefängnis entlassen!

Seit mittlerweile drei Jahren befindet sich Ron Jeremy (70) in Haft. Zahlreiche Frauen werfen dem ehemaligen Pornostar sexuelle Nötigung und Vergewaltigung vor. Anfang des Jahres wurde der US-Amerikaner jedoch für verhandlungsunfähig erklärt. Der Grund dafür sei, dass der 70-Jährige an einer schweren Demenz erkrankt sein soll. Nun steht eine neue Entscheidung des Gerichts fest: Ron wird aus dem Gefängnis entlassen!

Wie RadarOnline berichtet, hat ein Richter den Antrag auf Entlassung bewilligt, nachdem keine medizinische Einrichtung bereit war, Ron aufzunehmen. Der Gesundheitszustand des ehemaligen Erotikdarstellers soll sich mittlerweile so stark verschlechtert haben, dass er praktisch bettlägerig ist. Ron wird in eine private Wohnung entlassen, in der er rund um die Uhr medizinisch versorgt werden soll.

Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, Paul Thompson, teilte die Entscheidung bereits den mutmaßlichen Opfern von Ron mit. Dabei drückte er seine Bestürzung über die Entscheidung aus und entschuldigte sich dafür, dass er nicht in der Lage war, vor Gericht vollständige Gerechtigkeit für sie zu erlangen.

Getty Images Ron Jeremy, ehemaliger Pornostar

Getty Images Ron Jeremy bei der New York Fashion Week, 2018

Getty Images Ron Jeremy bei der Premiere von "Killing Kennedy"

