Amira Pocher: An diesem TV-Format soll Olli nicht teilnehmen

Amira Pocher (30) spricht über die TV-Zukunft ihres Mannes Oliver Pocher (44). Der Komiker und die Moderatorin gehen schon seit 2016 gemeinsam durchs Leben. Nur drei Jahre später hatte das Paar sich im Oktober das Jawort gegeben. Seitdem zeigen sich die Entertainer regelmäßig zusammen im TV – erst vor wenigen Wochen etwa bei der Promi-Darts-WM. Doch Amira schließt in der zukünftigen Laufbahn ihres Mannes ein ganz bestimmtes Show-Format aus!

In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Hey Amira" verriet die 30-Jährige, dass Ollis Teilnahme am Dschungelcamp den Familienfrieden gefährden würde. "Dann wäre hier auch Krieg im Haus. Das würde ich überhaupt nicht gut finden. Ich will auch nicht, dass er sich so zeigt", plauderte Amira aus. Sie sei sich demnach ziemlich sicher, dass ihr Liebster die Entscheidung, in den australischen Busch zu gehen, nicht kategorisch ausschließen würde. Trotz alledem wolle die Beauty ihren Mann unterstützen, falls er aus finanziellen Gründen jemals ins Camp ziehen müsste. "Ich will das einfach nicht. Olli ist viel zu wertvoll dafür und er kann einfach viel mehr. Sonst arbeite ich doppelt und dreifach so viel", betonte sie.

Doch würde die Mutter zweier Kinder den Einzug in den Dschungel selbst in Betracht ziehen? "Ich würde niemals teilnehmen. Aber das wird nie passieren", gab sie zu. Demnach habe die einstige Let's Dance-Teilnehmerin eine riesige Spinnenphobie und Platzangst, die ihre Teilnahme an dem Dschungel-Experiment schwierig machen könnten.

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Mai 2022

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Getty Images Amira Pocher bei der Duftstars 2022

