Amira ist sauer: Oliver Pocher wurde im Live-TV ausgebuht

Das hat es bei der "Promi Darts WM" wohl noch nie gegeben. Oliver Pocher (44) ist ein ziemlich umstrittener Charakter in der deutschen Medienwelt und nimmt des Öfteren an dem ein oder anderen Format teil. So auch bei der diesjährigen "Promi Darts WM". Bevor der Moderator allerdings überhaupt zum Werfen kam, wurde er bereits vom Publikum ausgebuht. Olivers Frau Amira (30) redete nun Klartext.

"Ich dachte mir: Warum buhen die alle? Du hast noch nicht mal schlecht gespielt oder daneben geschossen, sondern es ging einfach gleich schon los. Ohne Grund ist das nicht fair", machte die gebürtige Österreicherin ihrem Ärger in ihrem und Olivers Podcast "Die Pochers!" Luft. Sie habe gleichzeitig großen Respekt für ihren Liebsten, dass er sich nichts anmerken ließ. "Es soll noch einmal einer sagen, dass du nicht einstecken kannst. Du steckst so viel ein, wirklich, und bist nicht nur am Austeilen. Mich hat das mehr verletzt als dich", fügte sie an ihren Mann gewandt hinzu.

"Jetzt hört doch mal auf zu buhen. Wirklich, das ist so uncool! Was soll denn das? Ich verstehe das gar nicht. Der macht doch gar nichts", meldete sich Amira bereits während der Show zu Wort. Dort wartete sie vor ihrem eigenen Einsatz in der Moderationskabine und musste hilflos mit ansehen, wie ihr Oliver Opfer des Publikums wurde.

Getty Images Oliver Pocher bei der "Promi Darts WM 2023"

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2022 in Berlin

Getty Images Amira Pocher bei der "Promi Darts WM 2023"

