Dschungel-Umfrage Tag sieben: Wem gönnt ihr jetzt die Krone?

Ihr stimmt ab! Die diesjährigen Dschungelcamp-Teilnehmer sind rund eine Woche im australischen Busch und müssen sich tagtäglich ekligen und angsteinflößenden Challenges stellen. Bisher gönnten die Promiflash-Leser dem Ex on the Beach-Star Luigi Birofio den Sieg. Anscheinend kommt seine Art bei der Mehrheit gut an. Aber konnte sich jetzt vielleicht ein anderer Star ins Herz der Zuschauer schleichen? Wem gönnt ihr nach Tag sieben die Krone?

Die vergangene Folge hatte einiges zu bieten. Von emotionalen Storys über eine widerliche Essensprüfung bis hin zu einem gewöhnungsbedürftigen Führungsstil war alles dabei. So bekam Sänger Markus Mörl (63) auch mal etwas Sendezeit. Er zeigte sich ziemlich emotional, als er von seiner Schwester sprach. Aber auch TV-Bekanntheit Lucas Cordalis (55) offenbarte eine andere Seite von sich – er lästerte über Designerin Claudia Effenberg (57).

Letztere musste gemeinsam mit GNTM-Bekanntheit Tessa Bergmeier (33) und Radiomoderatorin Verena Kerth (41) in die Essensprüfung – wobei Claudia keine Sterne zum Lagerfeuer bringen konnte. Trotz der sechs erspielten Sterne gab es jede Menge Diskussionen zwischen den Promis: im Fokus Tessa. Für etwas mehr Ruhe sorgte dieses Mal aber Jana Pallaske (43). Die Schauspielerin war Team-Chefin und verteilte nicht nur Aufgaben, sondern auch Energien. Hat Tag sieben eure Meinung geändert? Wer ist aktuell euer Favorit?

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio bei der Dschungelprüfung

Anzeige

RTL Markus Mörl mit den anderen Kandidaten im Dschungel

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier bei ihrer Dschungelprüfung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de