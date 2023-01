"Make Love, Fake Love"-Jannik hat sich in Yeliz verliebt!

Zwischen Jannik Kontalis und Yeliz Koc (29) hat es ordentlich gefunkt! Der Leiter einer Videoproduktionsfirma schien schon wenige Tage nach seinem Einzug in der Make Love, Fake Love-Villa großes Interesse an der Reality-TV-Bekanntheit zu haben. Ihm wurde nicht nur die Ehre zuteil, als erster Mann im Haus einen Kuss bei der Influencerin abzustauben, er durfte sogar als erster bei ihr im Bett schlafen. Offenbar scheint die Turtelei für Jannik auch ziemlich ernst zu sein: Er hat sich tatsächlich in Yeliz verliebt!

In der neuen Folge unterhält sich der Hottie aus Schwalmstadt mit seinem Mitstreiter Fabio Knez im Bad. "Ich liebe die, Mann", gibt er direkt offen zu. Dem Staubsaugerverkäufer scheint nicht entgangen zu sein, dass sein Mitstreiter offenbar ernsthaft an Yeliz interessiert ist. "Dann hast du auch Herzrasen?", fragt er ihn. Da muss der TikToker nicht lange zögern: "Ja natürlich, Bruder! Was denkst du denn? Ich will sie heiraten, Bruder." Kurz darauf stellt Jannik auch im Einzelinterview noch einmal klar, wie ernst seine Gefühle sind: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber ich sage es dir, ich glaube, ich bin verliebt."

Fabio scheint jedoch skeptisch zu sein, ob Jannik bei der ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin wirklich eine Chance hat. "Bei Jannik kann ich mir schon vorstellen, dass der langweilig wird, weil ich glaube, der ist nicht so interessant für sie. Das ist dann so wie ein neues Auto, was am Anfang schön ist [...], aber am Ende des Tages wird es langweilig", erklärt er seine Haltung nach dem Gespräch im Einzelinterview.

Anzeige

RTL Die "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

RTL Fabio Knez und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de