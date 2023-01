Naomi Judd (†76) wollte Tochter Wynonna nicht auf Beerdigung

Diese Nachricht war für Wynonna Judd (58) sicherlich nicht leicht. Im April vergangenen Jahres wurde bekannt, dass ihre Mutter Naomi Judd (✝76) sich das Leben genommen hat – die Country-Sängerin hatte jahrelang mit Depressionen und weiteren psychischen Erkrankungen zu kämpfen. Jetzt wurde bekannt, dass die Musikerin vor ihrem Suizid einen Abschiedsbrief schrieb. Und in dem forderte Naomi, dass ihre Tochter Wynonna nicht zu ihrer Beerdigung kommen soll.

Das will jetzt RadarOnline erfahren haben. So habe Naomi in einem Abschiedsbrief kurz vor ihrem Tod geschrieben: "Lasst Wy nicht zu meiner Beerdigung kommen. Sie ist psychisch krank." Ein Freund, der der 58-Jährigen nahesteht, erklärte zudem: "Wy weiß besser als jeder andere, welche seelischen Kämpfe Naomi durchgemacht hat, aber es macht sie einfach fertig, wenn sie sich vorstellt, dass die Gedanken ihrer Mutter beim Sterben so bösartig waren."

"Ich kann es nicht ganz begreifen und ich weiß nicht, ob ich es jemals begreifen werde. Dass sie so gegangen ist, wie sie gegangen ist. So rätselhaft und hinterhältig sind Geisteskrankheiten. Man muss sich mit der Tatsache abfinden, dass man es nicht weiß. Manchmal gibt es keine Antworten", offenbarte Wynonna vor wenigen Monaten gegenüber People. Sie könne den Tod ihrer Mutter immer noch nicht begreifen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Naomi Judd im Januar 2013

Getty Images Wynonna Judd und Naomi Judd im März 2011

Getty Images Wynonna Judd im November 2022



