Nur große Klappe? Dschungel-Fans sind von Claudia enttäuscht

Sie kommt nach der gestrigen Folge nicht gut weg! Die Designerin Claudia Effenberg (57) kämpft im Dschungelcamp um die Krone. Am Lagerfeuer achtet sie nicht nur auf Zucht und Ordnung – sie lästert auch fröhlich über ihre Mitstreiter. An Tag sechs musste sie selbst mal in die Prüfung und konnte keinen einzigen Stern absahnen. Umso enttäuschter sind die Fans im Netz nun von Claudia!

"Hauptsache nichts tun und nur lästern. Ich mag sie null" oder: "Wie erwartet. Große, vulgäre Gusche und nichts dahinter", lautet es unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram zur gestrigen Essens-Challenge. Viele weitere User machen ihrem Ärger über Claudia Luft. "Die Effenberg – nur die große Klappe und nichts dahinter", heißt es weiter. Ihre Konkurrentinnen Verena Kerth (41) und Tessa Bergmeier (33), die mit ihr in die Prüfung mussten, erspielten sechs Sterne. Laut den Fans kam die Frau von Stefan Effenberg (54) etwas zu stolz zurück, dafür, dass sie nicht für den Sieg verantwortlich war.

"Claudia, mit ihren geklauten Sternen, kommt ins Camp und sagt, ja wir", schreibt ein weiterer Nutzer. Andere nehmen Claudia aber auch in Schutz und können verstehen, dass sie die Essensprüfung nicht schaffte: "Wenn man kotzen muss, muss man kotzen." Wie seht ihr das: Habt ihr mehr von Claudia erwartet?

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Claudia Effenberg im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier, Verena Kerth, Claudia Effenberg und Papis Loveday bei der Dschungelprüfung

Anzeige

RTL Claudia Effenberg im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de