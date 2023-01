Genörgel: Claudia und Verena stänkern gegen Dschungelcamper!

Im Dschungelcamp wird auch in diesem Jahr wieder so richtig gemotzt – und daran haben wohl besonders zwei Kandidatinnen ihren Spaß! Seit rund vier Tagen leben Claudia Effenberg (57), Verena Kerth (41), Lucas Cordalis (55), Tessa Bergmeier (33) und Co. jetzt schon im australischen Busch. Neben dem tropischen Wetter und dem spärlichen Speiseplan stößt aber auch das Verhalten der Teammitglieder zwei Teilnehmerinnen sauer auf: Verena und Claudia haben im Moment so einiges an ihren Camp-Mitbewohnern auszusetzen!

In der vierten Folge von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" machten die beiden Blondinen unter anderem ihrem Ärger über die Unordnung im Camp Luft. "Warum haben die das wieder liegen lassen, das geht gar nicht! Ich glaube, das interessiert die gar nicht wirklich", ächzte Claudia. Aber auch die Mitkandidatin Tessa, die vegan lebt, geriet in die Schusslinie. "Tessa dürfte Lederschuhe eigentlich auch gar nicht anziehen. Veganer dürfen kein Leder tragen, dafür wurde auch ein Tier getötet", beschwerte sich die Frau von Stefan Effenberg (54) im Gespräch mit Verena.

Und auch Jana Pallaske (43) sorgte für Gesprächsstoff bei Claudia und Verena. "Dieses Dauergrinsen ist nicht normal, als wärst du drauf auf irgendwelchen Pillen", lästerte die 57-Jährige. Die Freundin von Marc Terenzi (44) fügte hinzu: "Das ist einfach ein anderer Mensch."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Claudia Effenberg und Verena Kerth im Dschungelcamp

RTL Jana Pallaske, Schauspielerin

RTL Verena Kerth im Dschungelcamp

