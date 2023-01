Offenbarung: Dschungel-Jana starb beinahe an Magersucht!

Jana Pallaske (43) öffnet Papis Loveday (46) ihr Herz! Im diesjährigen Dschungelcamp kämpft die Schauspielerin genauso wie Gigi Birofio oder auch Lucas Cordalis (55) um die heiß begehrte Wildnis-Krone. Neben den harten Prüfungen gibt es aber auch eine Menge Zickereien – vorne weg Claudia Effenberg (57) und Verena Kerth (41). Doch mehr und mehr wird es auch ganz schön emotional: So machte Jana nun ein herzzerreißendes Geständnis...

Im Camp macht der Schlafmangel und der ständige Hunger inzwischen allen Beteiligen mächtig zu schaffen. Vor allem Jana möchte am liebsten kein bisschen Essen oder auch Speiseöl verschwenden – im Gespräch mit Papis wurde sie deswegen ganz emotional. "Ich bin mit 19 fast an Magersucht gestorben", offenbarte die 43-Jährige unter Tränen. Ihr Mitstreiter nahm sie daraufhin liebevoll in den Arm. "Ich habe mich mit 18, 19 fast zu Tode gehungert", erklärte sie weiter.

Die Konsequenzen ihrer damaligen Magersucht bekommt Jana auch später noch zu spüren. "Ich habe im Dschungel gelebt, ich kam mit wenig Essen aus, ich kann das. Ich habe da auch so wie jetzt abgenommen und dadurch – ich war 40 – hat meine Periode aufgehört. Und ich wollte halt noch Kinder haben", gestand der TV-Star. Seit zwei Monaten ist ihre Periode jedoch wieder da. Deshalb fürchte sie nun ein erneutes Ausbleiben.

RTL Jana Pallaske und Papis Loveday im Dschungelcamp

RTL Papis Loveday, Dschungelcamp-Kandidat 2023

RTL / Stefan Thoyah Jana Pallaske bei ihrer ersten Dschungelprüfung

