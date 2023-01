"Pickelig": Anna Adamyan scherzt über Schwangerschaftsglow

Anna Adamyan (26) nimmt die Begleiterscheinungen ihrer Schwangerschaft augenscheinlich ganz locker. Anfang Dezember hatte die ehemalige GNTM-Kandidatin die freudige Nachricht verkündet, dass sie nach einer künstlichen Befruchtung schwanger ist. Seitdem hält sie die Fans auch stets über die Entwicklung ihres Babys auf dem Laufenden. So teilte sie erst vor wenigen Tagen ein Ultraschallbild, auf dem zu erkennen ist, wie groß ihr Kind mittlerweile ist. Nun scherzt Anna über ihren Schwangerschaftsglow, der "etwas pickelig" ausfällt.

In ihrer Instagram-Story meldet sich die dunkelhaarige Schönheit nun zu Wort und beginnt darüber zu sprechen, dass Schwangere angeblich immer von innen heraus strahlen würden. "Alle sprechen von diesem Glow. Der Glow ist aber sehr pickelig", schreibt sie zu einem ungeschminkten Spiegelselfie. Sie fährt fort, dass ihre Hautunreinheiten in den vergangenen Wochen zwar stärker geworden seien, die werdende Mama stört das aber nicht. "Mir ist eh alles egal. Mir ist es das alles so wert", versichert sie.

Einige Zeit später kommt die Influencerin dann erneut auf ihren angeblichen Glow zu sprechen. So berichtet Anna, dass sie seit Beginn der Schwangerschaft sehr viele Nachrichten erreichen, sie würde "wirklich strahlen". "Ich bin ehrlich, ich glaube, das ist einfach nur die Freude und die Dankbarkeit. [...] Ich persönlich finde jetzt nicht, dass ich einen Glow habe", schildert sie.

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Januar 2023

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Januar 2023

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit Ultraschallbild

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de