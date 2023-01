"Kein Endobelly": Anna Adamyan teilt erstes Babybauchbild

Anna Adamyan (26) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Anfang Dezember hatte die gebürtige Niedersächsin ihre Fans mit der Neuigkeit begeistert, dass sie nach einer künstlichen Befruchtung endlich schwanger ist. Lange Zeit hatten ihr Mann Sargis (29) und sie davor einen Kinderwunsch gehegt, dem ihre Endometriose-Erkrankung jedoch im Weg gestanden hatte. Deswegen hält die Beauty ihre Community seitdem auch stets über die Schwangerschaft auf dem Laufenden. Nun teilte Anna auch ein erstes Babybauch-Pic.

In ihrer Instagram-Story setzte die ehemalige GNTM-Kandidatin nun ihre wachsende Körpermitte in Szene. In einem eng anliegenden Outfit posierte Anna vor dem Spiegel und präsentierte so ihren Mini-Babybauch. "Endlich kein Endobelly mehr", schrieb die 26-Jährige begeistert unter dem Foto. Damit bezog sie sich auf ihren Bauch vor der Schwangerschaft, der wegen ihrer Endometriose-Erkrankung oftmals stark aufgebläht gewesen war.

So hatte die Influencerin eben jeden "Endobelly" im vergangenen November noch ganz ungeniert mit ihrer Community geteilt. Damals hatte Anna kurz vor dem Einsetzen ihrer Monatsblutung in einem ähnlichen Outfit vor dem Spiegel posiert und ihren nackten Bauch zur Schau gestellt. Durch ihre Krankheit war ihre Körpermitte zwar ähnlich rund gewesen, allerdings damals nur aufgrund von Luft im Bauch.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / annaadamyan Model Anna Adamyan im Dezember 2022

Instagram / annaadamyan Anna Wilken im November 2022

