Zwölfte Woche: So groß ist Anna Adamyans Baby mittlerweile!

Anna Adamyans (26) Baby wächst fleißig! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist überglücklich, dass sie sich endlich ihren Kinderwunsch erfüllen darf. Jahrelang hatte sie mit ihrem Mann Sargis (29) verzweifelt versucht, schwanger zu werden, doch aufgrund ihrer Endometriose-Erkrankung war das nicht gerade leicht. Nun hält die Influencerin ihre Fans stets auf dem Laufenden, was die Schwangerschaft betrifft: So weit ist Annas Baby mittlerweile!

In ihrer Instagram-Story teilte die werdende Mama ein paar kleine Infos rund um ihr Kind: Anna ist derzeit in der zwölften Woche und ihr Baby ist bereits 5,4 Zentimeter groß und wiegt rund 14 Gramm! Außerdem zeigte das Model noch ein Ultraschallbild und verglich es mit früheren Aufnahmen. Und tatsächlich: Es ist schon deutlich ein Baby zu erkennen!

Vor wenigen Tagen teilte Anna ganz stolz ein erstes Foto mit ihrem Babybauch. "Endlich kein Endobelly mehr", schrieb die 26-Jährige dazu begeistert und präsentierte in einem engen schwarzen Outfit ihre deutlich gewölbte Körpermitte.

Instagram / annaadamyan Model Anna Adamyan im Dezember 2022

Instagram / annaadamyan Anna Adamyans Ultraschallbilder

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Januar 2023

