Traut Michelle Daniaux Ex Gigi den Dschungelcamp-Sieg zu?

Glaubt Michelle Daniaux, dass Gigi Birofio tatsächlich die Dschungelkrone mit nach Hause nehmen könnte? Der einstige Ex on the Beach-Kandidat polarisiert derzeit im Dschungelcamp und hat sich mit seiner verpeilten und witzigen Art mittlerweile sogar zum Liebling der Zuschauer gemausert. Seine Ex-Freundin ist von der Performance des Italieners nicht überzeugt. Denkt Michelle trotzdem, dass Gigi Chancen auf den Sieg im Dschungelcamp hat?

Im Instagram-Livestream des offiziellen Accounts des Dschungelcamps war die Blondine zu Gast. Dabei schätze sie Gigis Chancen auf den Thron ein. Glaubt sie, er holt den Sieg? "Schwierig. Eher nicht. Ich glaube, dass er weit kommt. Aber ich glaube, die Krone wird eine Cecilia mit nach Hause nehmen. Oder Djamila, die ist auch ganz sympathisch", meinte die Influencerin. Der Grund: "Ich glaube, die Leute haben nach ein paar Tagen genug von der witzigen Art."

Noch ist dem allerdings nicht so. Auch unter den Promiflash-Lesern hat Gigi die Nase vorn. Laut einer Umfrage liegt er auch an Tag sechs noch an der Spitze und 26,4 Prozent der Teilnehmer wollen ihn mit der Krone sehen. Ihm auf den Fersen und damit auf Platz zwei ist Lucas Cordalis (55).

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Sternchen

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio bei der Dschungelprüfung

