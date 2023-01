Nur Show im Dschungel? Michelle Daniaux schätzt Ex Gigi ein

Michelle Daniaux schießt gegen ihren Ex-Freund Gigi! Das einstige Pärchen war in Formaten wie Prominent getrennt und zuletzt bei Temptation Island V.I.P zu sehen. Doch seit Freitag ist der Stuttgarter solo unterwegs, und das mit großem Erfolg: Im Dschungelcamp scheint sich der Realitystar immer mehr zum Liebling zu mausern. Doch seine ehemalige Freundin sieht das anders: Das sagt Michelle zu Gigis bisherigen Dschungel-Auftritt.

Im "Explosiv"-Interview fand die Blondine jetzt eindeutige Worte: "Gigi ist sehr, sehr selbstverliebt, aber ich glaube, es ist teilweise auch eine Fassade von ihm." Laut Michelle basiere sein Verhalten auf folgendem Grund: "Dass er denkt, er hat schon so viele gehabt im Reality-TV, er ist so beliebt, alle Frauen liegen ihm zu Füßen. Er könnte jede haben." Doch das soll laut Michelle alles nur aufgesetzt sein: "Aber im Endeffekt weiß er innerlich schon: So krass bin ich auch nicht, wie ich immer tu."

Auch Ex on the Beach-Kollegin Walentina Doronina (22) zeigte sich von Gigi alles andere als begeistert. "Da merkt man tatsächlich, dass so ein Gigi [...] nur in so Datingformaten funktioniert. Bis jetzt bin ich nicht überzeugt von seiner Persönlichkeit im Dschungel", erzählte sie in ihrer Instagram-Story.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Ex-Freundin von Gigi

RTL / Stefan Thoyah Gigi bei seiner ersten Dschungelprüfung

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

