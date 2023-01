"Überwältigt": Anna Maria Damm meldet sich nach Verlobung

Anna Maria Damm (26) kann es noch gar nicht fassen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und ihr Partner Julian Gutjahr (26) erwarten nach ihrer Tochter Eliana aktuell wieder Nachwuchs. Am Mittwoch überraschte die Influencerin ihre Fans nun mit tollen Neuigkeiten: Nach knapp zehn Jahren Beziehung hat ihr der Unternehmer endlich einen Antrag gemacht! Wenige Stunden nach der Verlobung meldete sich Anna jetzt wieder bei ihrer Community zu Wort...

"Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", begann die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Anna könne es noch gar nicht glauben, dass sie nun verlobt sei. "Ich bin immer noch so krass überwältigt von gestern, ich realisiere es gar nicht richtig", gab die stolze Mutter ehrlich zu. Sie habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ihr Schatz Juli extra die weite Reise bis auf die Philippinen auf sich nehmen würde, um ihr einen Antrag zu machen: "Es ist so krass irgendwie."

Die Verlobung war offenbar genau so, wie es sich die YouTuberin vorgestellt hat. "Dieser Moment war so unglaublich besonders... Er hätte nicht noch perfekter sein können. Das war die schönste Überraschung, die ich jemals bekommen habe", hatte Anna unter dem Verkündungsposting preisgegeben.

