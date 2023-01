"Sprachlos": Anna Maria Damm und ihr Julian sind verlobt!

Überraschende Liebesnews von Anna Maria Damm (26)! Die YouTuberin und ihr Partner Julian Gutjahr (26) sind schon seit rund zehn Jahren ein Paar. Im Jahr 2020 feierten die Netz-Bekanntheiten ihr Siebenjähriges. Seit 2018 sind sie auch Eltern einer Tochter und der nächste Nachwuchs ist derzeit unterwegs. Die GNTM-Bekanntheit erwartet wieder ein Mädchen. Ihr Familienglück wollen sie nun aber noch besiegeln: Anna Maria und Julian haben sich verlobt!

Das teilte die Beauty auf Instagram mit einer Bilderreihe mit. Diese zeigt Eindrücke von dem ganz romantischen Moment, als Julian vor Anna Maria auf die Knie gegangen ist. "Und plötzlich ist das passiert. Was? Ich bin immer noch sprachlos", heißt es unter dem niedlichen Beitrag. Die Schwangere scheint damit also überhaupt nicht gerechnet zu haben. "Dieser Moment war so unglaublich besonders. Er hätte nicht noch perfekter sein können", schwärmt die Influencerin.

Anna Maria hat Ja gesagt – und wie sehr sie sich über die Frage aller Fragen gefreut hat, ist auf den Schnappschüssen kaum zu übersehen. Die TV-Bekanntheit weint und strahlt aber auch bis über beide Ohren auf den Aufnahmen. Ihre kleine Tochter Eliana war auch dabei.

Anna Maria Damm (r.) mit ihrer Familie an Weihnachten 2021

Julian Gutjahr und Anna Maria Damm

Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

