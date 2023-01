Zurück im TV: Anna Heiser ist bald bei "Goodbye Deutschland"

Anna Heiser (32) zieht es wieder vor die Kamera. Als Kandidatin bei der Kuppelshow Bauer sucht Frau fand sie in Bauer Gerald ihre große Liebe. Sie zog sogar auf seinen Hof in Namibia. Mittlerweile konnten die beiden ihre kleine Familie auch schon erweitern: Auf Söhnchen Leon folgte im November 2022 ihre kleine Tochter. Und wie Anna und Gerald gemeinsam ihren Alltag auf dem Bauernhof bestreiten, zeigen sie demnächst bei Goodbye Deutschland.

Wie RTL bekannt gibt, wird im Februar wieder eine neue Folge "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" laufen. Dem Ankündigungstext zufolge wurde die Folge gedreht, als Anna noch mit ihrem zweiten Kind schwanger war. Demnach werden die beiden einen Einblick in die Erziehung von Sohnemann Leon gewähren und ebenso in die Alltagshürden, die die werdende Mama überwinden muss. Dazu gehört wohl auch die Arbeit auf dem Hof, denn es wird bereits verraten, dass sie und Gerald sich aufmachen, um in der trockenen Graslandschaft eine Wasserader zu finden.

Zuvor ließ Anna ihre Fans bereits an ihrem Familienalltag teilhaben: Sie postet regelmäßig Updates auf ihrem Instagram-Account. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes wurde es zwar zunächst ruhig um die 32-Jährige, doch vor wenigen Tagen meldete sie sich zurück. Ihre Babypause sei bestens verlaufen und sie sei nun bereit, sich wieder ihren Followern zu widmen, schrieb sie.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon

Instagram / anna_m._heiser Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Anna Heiser im September 2022

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern Alina und Leon

