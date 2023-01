Wieder online: Anna Heiser meldet sich aus Baby-Pause zurück

Anna Heiser (32) ist zurück auf Social Media. Ende Juni des vergangenen Jahres gab die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin bekannt, dass sie und ihr Mann Gerald zum zweiten Mal Eltern werden. Im November war es dann so weit. Nach Söhnchen Leon durfte das Paar eine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Nach der Geburt gönnte sich die frischgebackene Zweifachmama erst einmal eine Auszeit. Jetzt meldete sich Anna aus ihrer Babypause zurück.

"Meine Babypause ist jetzt offiziell vorbei und ich bin wieder am Start!", verkündete die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story. Die vergangenen Monate scheinen die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin ziemlich eingenommen zu haben. "Ich weiß gar nicht, was in den letzten eineinhalb Monaten passiert ist. Die Zeit ist vergangen wie im Flug!", gab Anna zu und verriet, dass sie auf die frühe Geburt von Alina nicht vorbereitet war. "Aber ich bin froh, dass alles den Umständen entsprechend gut gelaufen ist. Wie es genau gelaufen ist, werdet ihr bald erfahren", versprach sie ihren Followern.

Bereits wenige Tage nach der Entbindung hatte Anna angedeutet, dass diese wohl anders als geplant verlaufen ist und es ein paar Startschwierigkeiten gegeben habe. "Es war eine Achterbahn der Gefühle – Angst, Vorfreude, Unsicherheit, Sorgen und unendliche Liebe – alles war dabei", hatte sie auf Instagram mitgeteilt.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina Marikka

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina, Dezember 2022

Instagram / anna_m._heiser Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Anna Heiser im September 2022

