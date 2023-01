Fans sicher: Aaron Taylor-Johnson und Joey King haben Affäre

Die Fans haben eine ganz klare Meinung! Im vergangenen Jahr standen Brad Pitt (59), Aaron Taylor-Johnson (32), Joey King (23) und Brian Tyree Henry (40) für den Film Bullet Train vor der Kamera. Zwei Stars sollen sich aber auch abseits der Dreharbeiten etwas zu gut verstanden haben. Die Fans des Streifens sind sich sicher: Aaron und Joey hatten eine Affäre – obwohl die beiden eigentlich vergeben sind!

Auf Twitter ging ein Video viral, in dem behauptet wird, dass Aaron und Joey etwas miteinander hatten: "Ich weiß nicht, ob sie während der Dreharbeiten miteinander geschlafen haben, aber dieser verheiratete Schauspieler hat während ihrer Pressetour für den Film [...] mit dieser Schauspielerin geschlafen." Was sich daraufhin entwickelte, war ein regelrechter Trend auf der Social-Media-Plattform: "Ich unterstütze keinen Betrug, aber Aaron Taylor-Johnson, ich hoffe, du hattest die beste Zeit überhaupt", hieß es beispielsweise in einem Meme.

Auf dem Videoportal TikTok sind einige Fans allerdings weniger von der angeblichen Affäre begeistert – vor allem auf die 23-Jährige scheinen die User sauer zu sein: "Sie ist buchstäblich mein Feind Nummer eins", schrieb unter anderem eine Person. Sowohl Aaron als auch Joey äußerten sich bis dato nicht zu den Gerüchten.

Aaron Taylor-Johnson und seine Ehefrau Sam im August 2022

Aaron Taylor-Johnson und Joey King im Juli 2022

Joey King mit ihrem Verlobten Steven Piet

