Halbzeit im Dschungelcamp: Das waren die größten Kracher!

Das Dschungelcamp startet in die zweite Halbzeit – doch schon jetzt sorgten die Kandidaten für eine Menge Unterhaltung. Neben Zickereien und Lästereien kam es am Lagerfeuer auch zu dem ein oder anderen emotionalen Moment. So erzählte unter anderem Jana Pallaske (43) ihrem Mitcamper Papis Loveday (46), dass sie mit 19 beinahe an Magersucht gestorben wäre. Tessa Bergmeier (33) hingegen packte über ihre Zeit bei Germany's next Topmodel aus und ließ an Jurorin Heidi Klum (49) kein gutes Haar!

