"Teufel": Dschungel-Papis und Tessa lästern über Heidi Klum

Tessa Bergmeier (33) rechnet mit Heidi Klum (49) ab! Aktuell ist sie beim Dschungelcamp zu sehen – ihre Karriere begann mit ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel. In der Castingshow sorgte die zweifache Mutter schnell für Aufsehen, indem sie Heidi Klum den Mittelfinger gezeigt haben soll. Bei der Nachtwache mit Papis Loveday (46) erklärte die Influencerin, dass die Szene falsch dargestellt wurde. Im Laufe des Gesprächs redete sich Tessa immer mehr in Rage und zog über Heidi Klum her!

"Sie haben mich als Bitch dargestellt. Das war so unfair. Sie haben mich zu einem Monster gemacht, das war ich nicht. Jeder kannte mich draußen und hatte irgendwie einen Hass auf mich", erinnerte sich die 33-Jährige an ihre Zeit unmittelbar nach der Show. Anschließend kam sie auf Heidi zu sprechen: "Damals wurde geschrieben: 'Tessa Bergmeier stiehlt Heidi Klum die Show'. Sie ist eiskalt. Sie hat keine Empathie." Papis stimmte ihr zu und schoss direkt hinterher: "Das ist Machtmissbrauch. Keiner darf besser strahlen als sie." Der 46-Jährige legte noch einen obendrauf: "Aber eigentlich steckt [in Heidi] echt der Teufel drin.

Tessa war es wichtig, ihre Sicht der Dinge zu schildern und beteuerte, dass das Ganze verdreht wurde. Der Stinkefinger soll dem Kameramann gegolten haben, der sie gefilmt hatte, während sie am Weinen war. Am Ende wurde es so zusammengeschnitten, dass es den Anschein haben sollte, dass Tessa Heidi den Mittelfinger gezeigt habe.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL Papis Loveday, Dschungelcamp-Kandidat 2023

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de